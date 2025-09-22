Rache für Kimmel-Kündigung: Satire-Video über „Das neue Disney“ wird zum Hit

In einem 90-sekündigen Clip legt der niederländische Moderator Arjen Lubach Donald Trumps Zitate Disney-Figuren in den Mund. Das Ergebnis ist Polit-Satire und binnen weniger Tagen fast 30 Millionen Mal geklickt.

Schneemann Olaf aus „Frozen“ ist der lebende Beweis dafür, dass es den Klimawandel nicht gibt. Aladdin wird von der Einwanderungsbehörde aufgegriffen. Bambis Mutter endet nach einer positiven Bemerkung über Trans-Frauen am Bratspieß.

Das alles sind Szenen mit Disney-Charakteren. Gefallen werden sie der Weltmacht des Animationsfilms nicht. Sie sind auch nicht aus dem Hause Disney in Los Angeles sondern aus der Feder des niederländischen TV-Talkers Arjen Lubach aus Hilversum.

📽️ Video | The New Disney

Er hat in einem knapp 90-sekündigen Video Aussagen von Donald Trump den unschuldigen Animations-Figuren in den Mund gelegt. Darüber hinaus parodiert er die Rolle von Brendan Carr, dem Vorsitzenden der Federal Communications Commission, in Sachen US-amerikanisches Medienrecht.

Das Video ist im Internet ein Hit. Lubach erreichte in nur vier Tagen fast 30 Millionen Zuseher. Die Intention für die Verballhornung der Disney-Welt: Letzte Woche hatte der Sender ABC, der zum Disney-Konzern gehört, die Show von Jimmy Kimmel abgesetzt. Seine Aussagen über Reaktionen auf den Mord am rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk sollen im Weißen Haus nicht gut angekommen sein.

Die Late-Night Show „Jimmy Kimmel Live“ hat Millionen Zuschauer. Sie wurde vom US-Sender ABC vorerst abgesetzt. © imago-images.de

Auch zweiter TV-Host muss gehen

In den USA löste Kimmels Kündigung eine Welle der Empörung aus, die sich in vielen Debatten zur „Freedom of Speech“ äußerte. Es handelt sich dabei um das Recht auf freie Meinungsäußerung, das im „First Amendment“, dem ersten Verfassungszusatz verankert ist. Für Shows mit Trump-Kritik sieht es in den USA schlecht aus. Schon vor zwei Monaten wurde bekannt, dass der Vertrag für die „Late Show“ mit Stephen Colbert nicht verlängert wird.

In Hilversum sieht man das gelassen. Verklausuliert ist die Häme nicht. Lubach lässt z. B. Belles Vater aus „Die Schöne und das Biest“ sagen: „Wärst du nicht meine Tochter, ich würde dich wahrscheinlich daten.“ So hat es Trump einst über seine Tochter Ivanka gesagt. Das war jedoch leider kein Scherz.