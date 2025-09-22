Lachen für die ganze Familie: Kinderkabarett „Trotzphase Junior“ in Pfafflar

Am 26. September ab 15 Uhr verwandelt sich die Feuerwehrhalle in Pfafflar in eine Bühne für Humor und Familienspaß.

Pfafflar, Boden – Der Kulturverein Pfafflar lädt zu einem besonderen Event ein: Am Freitag, dem 26. September, gastiert das Kinderkabarett „Trotzphase Junior“ in der Feuerwehrhalle Boden. Ab 15 Uhr nehmen Tanja Ghetta, ihr frecher Freund Fredl Semmelknödel und seine reizende Freundin Easy Freezy das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch den Familienalltag.

Ghetta hat sich auf die kleinen und großen Dramen des Zusammenlebens spezialisiert. Mit viel Witz und einem Augenzwinkern beleuchten sie Situationen, die Eltern und Kindern nur allzu bekannt vorkommen dürften: vom chaotischen Wochenendeinkauf über die tägliche Hausaufgaben-Herausforderung bis zum allabendlichen Kampf ums Zubettgehen.

„Trotzphase Junior“ richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und ihre Eltern. Es verspricht, sowohl den Nachwuchs als auch die Erwachsenen zum Lachen zu bringen, und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, den eigenen Alltag aus einer neuen, humorvollen Perspektive zu betrachten.