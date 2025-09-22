Zwei Abschuss-Verordnungen für Wölfe in Tirol erlassen

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat zwei Abschussverordnungen erlassen - und zwar für einen sogenannten Schadwolf in Osttirol sowie einen weiteren im Bezirk Innsbruck-Land. Zuvor waren Mitte September im Gemeindegebiet von Leisach in Osttirol fünf tote Schafe aufgefunden worden. In einem Almgebiet in Kolsassberg (Bezirk Innsbruck-Land) wurden zudem vergangene Woche sechs tote und zwei verletzte Schafe entdeckt.

In beiden Fällen bestand nach Begutachtungen durch Amtstierärzte der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher, teilte das Land am Montag mit. In Leisach waren zudem zehn abgängige Schafe gemeldet worden, auch in Kolsassberg waren mehrere weitere Tiere abgängig.

Die Verordnungen traten mit Kundmachung heute, Montag, in Kraft getreten und galten bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, hieß es. (APA)