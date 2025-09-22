Thomas Brezinas KidsTV und ORF beenden Zusammenarbeit

Die unter der kreativen Leitung von Thomas Brezina stehende Produktionsfirma KidsTV und der ORF beenden ihre langjährige Kooperation mit Ende des Jahres. „Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden", hieß es in einer Aussendung des ORF vom Montag.

Die Entscheidung sei „nicht leicht" gefallen, hieß es. Denn Brezina habe „das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern", betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Er hoffe, „dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist".