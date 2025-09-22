Thomas Brezinas KidsTV und ORF beenden Zusammenarbeit
Die unter der kreativen Leitung von Thomas Brezina stehende Produktionsfirma KidsTV und der ORF beenden ihre langjährige Kooperation mit Ende des Jahres. „Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden", hieß es in einer Aussendung des ORF vom Montag.
Die Entscheidung sei „nicht leicht" gefallen, hieß es. Denn Brezina habe „das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern", betonte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Er hoffe, „dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist".
„Kreativität hat keine Pause – sie verändert nur manchmal ihre Richtung", wird Brezina, der seit 1995 in das ORF-Kinderprogramm federführend involviert war, in der Aussendung zitiert. „Ich freue mich über viele neue Projekte, an denen ich derzeit arbeite – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene." (APA)