Nassereither Tunnel beim Fernpass nach Frontalkollision von Lkw und Pkw gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag im Nassereither Tunnel auf der Umfahrung Nassereith der Fernpassstraße (B179) gekommen. Gegen 17.30 Uhr prallten ein Lkw und ein Pkw frontal zusammen, auch weitere Fahrzeuge sollen beteiligt gewesen sein.

Laut ersten Informationen wurde eine Person schwer verletzt. Die Feuerwehr Nassereith, der Notarzthubschrauber Martin 2 und mehrere Rettungsfahrzeuge standen im Einsatz.

Der Tunnel wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Autos wurden über Nassereith umgeleitet, der Schwerverkehr musste die Dauer der Sperre abwarten. (TT.com)