B179 Fernpassstraße
Nassereither Tunnel nach Frontalkollision von Lkw und Pkw gesperrt
Auf Fotos aus der Webcam war ein Notarzthubschrauber vor dem Tunnelportal zu sehen.
© Land Tirol
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag im Nassereither Tunnel auf der Umfahrung Nassereith der Fernpassstraße (B179) gekommen. Laut ersten Informationen kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw. Zudem sollen weitere vier bis fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Eine Person soll schwer verletzt worden sein.
Die Feuerwehr Nassereith, der Notarzthubschrauber Martin 2 und mehrere Rettungsfahrzeuge sind vor Ort.
Laut Informationen der Asfinag ist der Tunnel derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Autos werden über Nassereith umgeleitet, der Schwerverkehr muss die Dauer der Sperre abwarten. Näheres in Kürze. (TT.com)