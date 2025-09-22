Nassereither Tunnel nach Frontalkollision von Lkw und Pkw gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag im Nassereither Tunnel auf der Umfahrung Nassereith der Fernpassstraße (B179) gekommen. Laut ersten Informationen kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw. Zudem sollen weitere vier bis fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Eine Person soll schwer verletzt worden sein.