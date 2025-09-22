In Lift gedrängt und diskredidiert
Erster Fall von „Pedo-Hunting“ in Tirol: Drei Burschen angeklagt
Die drei Burschen zeigten sich geständig. Im Prozess meinten sie aber, im Sinne der Gesellschaft letztlich doch richtig gehandelt zu haben.
Drei 19-Jährige überfielen im März einen bekannten Tiroler Arzt, drängten ihn in einen Lift und filmten dies unter dem Vorwurf, dass ihr Opfer ein Pädophiler sei. Nachdem die Burschen den Übergriff auch noch im Internet veröffentlicht hatten, kam es am Montag zum Prozess.