Schraube traf Auge: 19-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tannheim schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Tannheim-Innergschwend schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mitarbeiter einer Baufirma mit Kollegen damit beschäftigt, Schalungen in einem Trinkwasserbecken zu entfernen. Der 19-Jährige schlug mit einem Hammer überschüssige Betonränder im Becken ab.

„Bei einem Schlag traf der Arbeiter eine am Boden liegende Schraube, welche ihm in weiterer Folge ins linke Auge spickte“, so die Ermittler. Dadurch entstand eine starke Blutung bzw. Verletzung. Ein Arbeitskollege leistete Erste Hilfe und brachte den 19-Jährigen ins Tal. Von Tannheim aus wurde er mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)