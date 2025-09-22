Fast fünf Meter abgestürzt: 57-Jähriger bei Arbeitsunfall in Stams schwer verletzt

Ein 57-Jähriger ist am Montagnachmittag in Stams aus einer Höhe von 4,7 Metern abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei fiel der Mann gegen 14 Uhr bei Arbeiten an einem Glasvordach eines Gewerbebetriebes aus einem Metallkorb, der von einem Stapler gehalten wurde.