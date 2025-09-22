Auf Asphalt geprallt
Fast fünf Meter abgestürzt: 57-Jähriger bei Arbeitsunfall in Stams schwer verletzt
Ein 57-Jähriger ist am Montagnachmittag in Stams aus einer Höhe von 4,7 Metern abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei fiel der Mann gegen 14 Uhr bei Arbeiten an einem Glasvordach eines Gewerbebetriebes aus einem Metallkorb, der von einem Stapler gehalten wurde.
„Der Arbeiter zog sich beim Sturz auf den Asphaltboden schwere Verletzungen am ganzen Körper zu und wurde von der Rettung ins KH Zams zur weiteren Behandlung verbracht“, so die Polizei. (TT.com)