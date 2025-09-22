Streng geheim: So getarnt nahm Harry Styles am Berlin-Marathon teil

Topfit ist der britische Musiker durch seine Bühnenshows. Nun hat er in Berlin auch als Läufer brilliert – und wurde zum Schluss doch noch von einem Paralympics-Athleten erkannt.

Harry Styles überrascht die Laufwelt: Der britische Popstar absolvierte den Berlin-Marathon am Sonntag heimlich unter falschem Namen. Als „Sted Sarandos“ startete er mit der Nummer 31261. Dabei trug er Sonnenbrille, Stirnband und Kopfhörer. So getarnt konnte er unentdeckt den Marathon absolvieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Er lief in knapp unter drei Stunden (2 Stunden, 59 Minuten, 13 Sekunden).

Die fast 80.000 Teilnehmer aus 160 Nationen erkannten den Promi-Läufer nicht. Mit einer Ausnahme: Nach dem Lauf posierte Styles mit dem Paralympics-Athleten Richard Whitehead – dieser hatte ihn offensichtlich doch erkannt. Der Sportler stellte das Bild stolz auf seine Instagram-Seite.