Motorradfahrer stürzte auf Flucht vor Polizei in Lienz

Ein Motorrad ohne Kennzeichen stach Streifenpolizisten am Wochenende in Lienz ins Auge. Die Beamten versuchen, den Lenker anzuhalten und zu kontrollieren. Der Mann gab jedoch Gas und raste davon.

Im Zuge der Verfolgung durch das Polizeiauto touchierte der Biker einen Randstein und stürzte. Anschließend suchte der Mann zu Fuß das Weite. Die Ermittler konnten ihn jedoch ausforschen – ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Sowohl das Motorrad als auch das Polizeiauto wurden beschädigt. (TT.com)