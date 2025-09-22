Disney lenkt ein
Abgesetzte Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt am Dienstag zurück
US-Talkmaster Jimmy Kimmel.
© APA/AFP/MICHAEL TRAN
Die vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show des bekannten US-Moderators Jimmy Kimmel geht am Dienstag wieder auf Sendung. Das teilte der Disney-Konzern am Montag mit, dessen Tochter ABC Kimmels Show bisher ausstrahlte.
Der Moderator hatte der US-Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen, daraufhin verkündete ABC vor vier Tagen das Aus von Kimmels Show. (APA/AFP)
