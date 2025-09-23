Kollision mit abbiegendem Auto: Motorradfahrer (26) verletzte sich in Sölden

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Montag in Sölden verletzt, berichtet die Polizei. Der 26-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Ötztaler Bundesstraße (B186) talauswärts unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 60-jähriger Autofahrer.