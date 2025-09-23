Ins Krankenhaus gebracht
Kollision mit abbiegendem Auto: Motorradfahrer (26) verletzte sich in Sölden
Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Montag in Sölden verletzt, berichtet die Polizei. Der 26-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Ötztaler Bundesstraße (B186) talauswärts unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 60-jähriger Autofahrer.
Er wollte in Sölden links abbiegen, der Motorradfahrer prallte dabei gegen die rechte Heckseite des Wagens. Er stürzte und verletzte sich. Die Rettung brachte den Mann ins Krankenhaus Zams. (TT.com)