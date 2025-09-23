Peruanische Bohnen in Tiroler Tassen: Wieso Kaffee teurer geworden ist

Kaffee ist teurer geworden. Bei einem Besuch in Innsbruck sprach Donald Delgado Sánchez, Sprecher einer peruanischen Kaffeebauern-Kooperative, über die Gründe dafür und die Herausforderungen am Markt. Partner wie die Tiroler Weltläden wollen trotz gestiegener Kosten weiterhin zusammenarbeiten.