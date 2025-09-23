Kommentar

Mattle muss Führungsfrage klären

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Über Monate schwelte innerhalb der Tiwag ein Konflikt darüber, wer künftig den Landesenergieversorger führen soll. Mit der Abberufung von Vorstand Thomas Gasser tut sich für LH Anton Mattle eine gute Gelegenheit dafür auf.