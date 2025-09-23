- Überblick
Kommentar
Mattle muss Führungsfrage klären
Kommentarvon Peter Nindler
Über Monate schwelte innerhalb der Tiwag ein Konflikt darüber, wer künftig den Landesenergieversorger führen soll. Mit der Abberufung von Vorstand Thomas Gasser tut sich für LH Anton Mattle eine gute Gelegenheit dafür auf.
