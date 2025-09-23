- Überblick
Pro & Contra
VAR-Ärger: Hat der Videobeweis den Fußball wirklich fairer gemacht?
Der VAR erstickte schon so manchen Torjubel im Keim.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Der VAR (Video Assistant Referee) sorgt nicht nur in Österreich für Dauer-Diskussionen.
