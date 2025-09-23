Lkw verlor Ladung auf Inntalautobahn, 13 Kilometer langer Stau im Frühverkehr

Für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall in Hall musste ein Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Das sorgte für einen 13 Kilometer langen Stau.

Hall – Am Dienstagmorgen verlief der Frühverkehr durch das Inntal besonders zäh: Gegen 6.15 Uhr verlor ein Lkw auf der Inntalautobahn (A12) vor der Anschlussstelle Hall Mitte in Fahrtrichtung Innsbruck nach einem Unfall einen Teil seiner Ladung. Näheres zum Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt.