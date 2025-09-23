Lkw verlor Ladung auf Inntalautobahn, 13 Kilometer langer Stau im Frühverkehr
Für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall in Hall musste ein Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Das sorgte für einen 13 Kilometer langen Stau.
Hall – Am Dienstagmorgen verlief der Frühverkehr durch das Inntal besonders zäh: Gegen 6.15 Uhr verlor ein Lkw auf der Inntalautobahn (A12) vor der Anschlussstelle Hall Mitte in Fahrtrichtung Innsbruck nach einem Unfall einen Teil seiner Ladung. Näheres zum Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt.
Für die Aufräumarbeiten war ein Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Dadurch entstand ein Stau, der 13 Kilometer bis nach Schwaz zurückreichte. Der ÖAMTC sprach ab 7.15 Uhr bereits von einer Stunde Zeitverlust. Bis zum frühen Vormittag hat sich der Stau nur teilweise aufgelöst. Im Umfeld des betroffenen Autobahnabschnitts, besonders auf der Tiroler Straße (B171), kam es durch den Ausweichverkehr ebenso zu Verzögerungen. (TT.com)