Heimliche Hochzeit: ORF-Star Inhof hat im Sommer „Ja“ gesagt

Im Mai 2024 wurde Kristina Inhof Mama, jetzt ist das Familienglück bei der ORF-Sportmoderatorin perfekt. Wie die 36-Jährige auf Instagram verriet, gab sie ihrem langjährigen Lebensgefährten Georg Lauscha das „Ja“-Wort.

„Bevor der Herbst beginnt, verrate ich euch noch mein absolutes Sommerhighlight: WE SAID YES. Danke an alle, die dieses Wochenende für uns so unvergesslich schön gemacht haben!“, schrieb die ehemalige Dancing-Stars-Teilnehmerin zu ein paar Hochzeitsschnappschüssen. (TT.com)