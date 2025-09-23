Musikkapelle Matrei feierte Abschlusskonzert mit Ehrungen und Auszeichnungen

Die Musikkapelle Matrei i. O. veranstaltete am vergangenen Wochenende ihr traditionelles Abschlusskonzert.

Den Auftakt des musikalischen Abends bildete um 18.30 Uhr das Matreier Jugendorchester unter der Leitung von Sebastian Pretis. Die 20 Nachwuchsmusiker*innen mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren präsentierten ein vielfältiges Programm. Ein besonderer Höhepunkt war die Überreichung von insgesamt acht Leistungsabzeichen an die jungen Talente.

Die Auszeichnungen erhielten Sebastian Steiner (Junior-Leistungsabzeichen/Tenorhorn), Jakob Steiner (Silber/Posaune), Valentina Wibmer (Bronze/Oboe), Michael Gomig (Bronze/Trompete), Tobias Patterer (Bronze/Trompete), Emma Trost (Junior/Klarinette), Sandro Wibmer (Junior/Klarinette) und Peter Unterrainer (Bronze/Trompete).

Um 20 Uhr folgte der Auftritt der Musikkapelle Matrei unter der Leitung von Kapellmeister Marco Rainer. Das Ensemble präsentierte die musikalischen Highlights des Jahres, darunter das Auftragswerk "Tradinova Tirol" von Jacob de Haan, den Alte Kameraden-Marsch, die Aufwind-Polka sowie Filmmusik aus "Gladiator" von Hans Zimmer und Italo-Pop-Classics.

Obmann Lukas Resinger, Gustl Steiner, Marion Steiner-Amadori, Sigrid Hatzer, Ehrenstabführer Sebastian Hatzer, Kapellmeister Marco Rainer. © MK Matrei