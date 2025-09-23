Innsbrucker Initiative
Das kann man tun, wenn man Gewalt in Familien beobachtet
StoP sucht neue Testimonials. Caroline Sommeregger aus Innsbruck ist eines davon, sie sagt: „Ich unterstütze StoP, weil häusliche Gewalt keine Privatsache ist und eine gute NachbarInnenschaft Schutz vor Gewalt bieten kann!“
© Alena Klinger
Jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr ist von Gewalt betroffen. Das Projekt StoP will Gewalt an Frauen und Kindern verhindern. Nach Innsbruck gibt es nun auch zwei Standorte im Unterland.