Innsbrucker Initiative

Das kann man tun, wenn man Gewalt in Familien beobachtet

StoP sucht neue Testimonials. Caroline Sommeregger aus Innsbruck ist eines davon, sie sagt: „Ich unterstütze StoP, weil häusliche Gewalt keine Privatsache ist und eine gute NachbarInnenschaft Schutz vor Gewalt bieten kann!“
© Alena Klinger
Silvana Resch

Von Silvana Resch

Jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr ist von Gewalt betroffen. Das Projekt StoP will Gewalt an Frauen und Kindern verhindern. Nach Innsbruck gibt es nun auch zwei Standorte im Unterland.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561