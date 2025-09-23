Reparieren statt Wegwerfen: Nähwerkstatt Virgen startet erfolgreich

Die neue Nähwerkstatt in Virgen ist angelaufen. Bei der Premiere trafen sich zahlreiche Interessierte in der Seniorenstube, um gemeinsam zu nähen, zu flicken und Kleidungsstücken neues Leben einzuhauchen.

Virgen – Was mit einer einfachen Idee begann, entwickelte sich schnell zu einem lebendigen Treffpunkt. Die Klima- und Energiemodellregion (KEM) Sonnenregion und das Seniorenzentrum Virgen haben mit der Nähwerkstatt ein Format geschaffen, das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. "Reparieren statt Wegwerfen" lautet das Motto, unter dem die Teilnehmer*innen zusammenkamen.

Gemütliche Atmosphäre

Die Bandbreite der Aktivitäten war groß: Vom Annähen eines Knopfes über das Flicken eines Lochs bis hin zum kreativen Upcycling alter Stoffe war alles dabei. Besonders die gemütliche Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen wurde von den Besucher*innen geschätzt. Hier trafen erfahrene Näher*innen auf Anfänger*innen, und alle konnten voneinander lernen und sich austauschen.

Die positive Resonanz hat die Veranstalter*innen dazu bewogen, die Nähwerkstatt künftig regelmäßig anzubieten und fest im Gemeindeleben von Virgen zu etablieren. Die Planungen für die nächste Veranstaltung laufen bereits.

Repair Café in Matrei

Wer sich für weitere Nachhaltigkeitsinitiativen in der Region interessiert, sollte sich das kommende Repair Café in Matrei vormerken. Dieses wird voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember 2025 in Zusammenarbeit mit der Polytechnischen Lehranstalt in Matrei i.O. stattfinden. Dort können nicht nur Textilien, sondern auch andere defekte Gegenstände repariert werden.

Eventinfos: