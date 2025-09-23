Nach Bruch mit ORF: Thomas Brezina stellt seine TV-Produktionsfirma ein

Unter den wirtschaftlichen Bedingungen des ORF könne der Betrieb nicht fortgeführt werden, informiert eine interne Mitteilung laut Standard die Belegschaft.

Wien – Thomas Brezinas Produktionsfirma KidsTV wird nach dem am Montag verkündeten Ende der Zusammenarbeit mit dem ORF ganz eingestellt. Das berichtet Der Standard am Dienstag in seiner Online-Ausgabe mit Verweis auf eine interne Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma. Darin heißt es, dass „die Firma unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der ORF für das Jahr 2026 vorgesehen hat, nicht weitergeführt werden kann“.

„Für mich persönlich ist das ein besonders schwerer Moment“, schrieb Brezina laut Standard an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich durfte 40 Jahre lang für den ORF arbeiten – und habe vor 20 Jahren KidsTV im Auftrag des ORF gegründet. Nun geht diese Zusammenarbeit zu Ende.“ Die Produktionsfirma steht im Eigentum der TKB-Privatstiftung, die sich „nach sehr sorgfältiger Prüfung und vielen Gesprächen“ für die Auflösung von KidsTV entschieden hat.