Das Thöni Familienfest als Zeichen der Wertschätzung

Am vergangenen Samstag lud Thöni seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien zum traditionellen Familienfest ein. Auch in diesem Jahr wurde die Veranstaltung bei strahlendem Spätsommerwetter zu einem besonderen Erlebnis, das die starke Gemeinschaft und die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eindrucksvoll zum Ausdruck brachte.

Die Thöni Geschäftsführung ist es ein Anliegen jede Besucherin und jeden Besucher in persönlich zu begrüßen. © Clemens Joast

Thöni zählt heute mit rund 900 Beschäftigten zu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region und ist mit den Bereichen Aluminium, Automotive, Umwelt Energietechnik und Schlauch international erfolgreich. Dieser Erfolg des Unternehmens basiert auf Knowhow, Verlässlichkeit, Flexibilität und Kontinuität – Werte, die auch im täglichen Miteinander gelebt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Förderung junger Talente: In der firmeneigenen Thöni Akademie werden derzeit mehr als 120 Jugendliche intensiv auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet und zahlreiche Mitarbeiter:innen aus- und weitergebildet.

Abgeordnete zum Nationalrat Margreth Falkner (links) und Margit Thöni. © Clemens Joast

Das Familienfest 2025 bot zahlreiche Highlights für Groß und Klein: Von spannenden Mitmachaktionen und abenteuerlichen Spielen für Kinder bis hin zu besonderen Attraktionen wie dem beliebten Escape Room, einem Boulderfelsen, Bungee-Trampolin oder einer Kranfahrt hoch über die Dächer von Telfs. Für musikalische Stimmung sorgten die Bläser, die der Feier einen festlichen und fröhlichen Rahmen verliehen.

In seiner Ansprache betonte Helmut Thöni, geschäftsführender Gesellschafter, die Bedeutung von Zusammenhalt und die positive Ausrichtung des Unternehmens in einer herausfordernden Wirtschaftslage:

„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind derzeit herausfordernd wie selten zuvor und dennoch blicken wir mit Zuversicht nach vorne. Wir investieren weiterhin in Innovation, moderne Arbeitsplätze und die Ausbildung junger Menschen. Wir sind in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt und auf die Herausforderungen strategisch gut vorbereitet. Unser aller Erfolg ist eng mit eurem täglichen Einsatz und eurer Kompetenz verbunden – dafür gilt euch heute mein besonderer Dank. Ihr habt einen super Job gemacht. Mit vereinten Kräften, Stärke, Mut und Zuversicht sind wir für die nächsten Schritte in eine gute Zukunft bestens gewappnet.“

Das Familienfest 2025 war damit ein Tag voller Freude und Begegnung und ein starkes Signal für gelebte Unternehmenskultur, Wertschätzung und die gemeinsame Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft.