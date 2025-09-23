Charity-Fitness am Baggersee
„Wir bewegen Tirol“ sammelte 5500 Euro für Familien mit schwer erkrankten Kindern
Neben Jumping Fitness stand diesmal auch ein Hyrox-Wettbewerb am Programm.
© Wir bewegen Tirol
Geschwitzt für den guten Zweck wurde am Samstag am Innsbrucker Baggersee. Das Rumer Fitnessunternehmen „Wir bewegen Tirol“ lud zu Tirols erstem Charity Hyrox Bewerb (verschiedene Trainingsübungen in Kombination mit Laufeinheiten) sowie Jumping Fitness.
Alle Einnahmen kommen dem Tiroler Verein „Arche Herzensbrücken“ für Familien mit schwer erkrankten Kindern zugute. Insgesamt kamen 5500 Euro an Spenden zusammen, freut sich „Wir bewegen Tirol“-Geschäftsführer Marco Probst. (TT.com)