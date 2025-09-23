Vorsorgen statt Sorgen

Mit der Kampagne #frausorgt vor rückt die Wiener Städtische das Thema finanzielle Vorsorge in den Fokus. Spokeswomen sind Schauspielerin Ursula Strauss, Content Creatorin Christl Clear und Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger.

#frausorgtvor mit weiblichem Staraufgebot

Als größter Lebensversicherer Österreichs widmet sich die Wiener Städtische seit Jahren dem Thema Frauenvorsorge und stellt heuer den Herbst ganz in den Fokus von #frausorgtvor. Ziel ist es, Bewusstsein für finanzielle Absicherung zu schaffen und Lösungen aufzuzeigen.

Die Kampagne läuft auf digitalen Plattformen und im TV. Mit Strauss, Clear und Zinsberger setzt man auf starke Frauen, die für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stehen. „Wir wollen Frauen ermutigen, ihre Vorsorge rechtzeitig und selbstbewusst anzugehen. Denn finanzielle Unabhängigkeit bedeutet Freiheit – die Freiheit, das eigene Leben aktiv zu gestalten“, betont Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische.

Ein Drittel weniger Pension

Die Notwendigkeit zeigt ein Blick auf die Zahlen: Frauen erhalten in Österreich durch schnittlich 1.594 Euro brutto Pension im Monat, Männer hin gegen 2.321 Euro – ein Minus von fast einem Drittel. Damit ist das Risiko weiblicher Altersarmut rund dreimal höher als bei Männern. „Mein Tipp: Investieren Sie in sich selbst und starten Sie möglichst früh mit privater Vorsorge. Denn Vorsorge heißt Eigenverantwortung“, so Peer.

„Wir wollen Frauen ermutigen, ihre Vorsorge rechtzeitig und selbstbewusst anzugehen.“ Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische

Persönliches Pensionskonto zeigt Realitäten

Wie hoch die Pension später ausfallen könnte, zeigt das staatliche Pensionskonto in Kombination mit dem Pensionslückenrechner – abrufbar auf FinanzOnline. Es macht sichtbar, welche Differenz zwischen letztem Einkommen und gesetzlicher Pension besteht.

„Gerade Frauen sind oft überrascht, wie groß diese Lücke ist. Vielen ist die Gefahr von Altersarmut nicht bewusst. Mit unserer Kampagne wollen wir hier sensibilisieren und Frauen motivieren, aktiv zu werden“, sagt Landesirektor Peer.