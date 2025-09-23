Vorsorgen statt Sorgen
Mit der Kampagne #frausorgt vor rückt die Wiener Städtische das Thema finanzielle Vorsorge in den Fokus. Spokeswomen sind Schauspielerin Ursula Strauss, Content Creatorin Christl Clear und Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger.
#frausorgtvor mit weiblichem Staraufgebot
Als größter Lebensversicherer Österreichs widmet sich die Wiener Städtische seit Jahren dem Thema Frauenvorsorge und stellt heuer den Herbst ganz in den Fokus von #frausorgtvor. Ziel ist es, Bewusstsein für finanzielle Absicherung zu schaffen und Lösungen aufzuzeigen.
Die Kampagne läuft auf digitalen Plattformen und im TV. Mit Strauss, Clear und Zinsberger setzt man auf starke Frauen, die für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stehen. „Wir wollen Frauen ermutigen, ihre Vorsorge rechtzeitig und selbstbewusst anzugehen. Denn finanzielle Unabhängigkeit bedeutet Freiheit – die Freiheit, das eigene Leben aktiv zu gestalten“, betont Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische.
Ein Drittel weniger Pension
Die Notwendigkeit zeigt ein Blick auf die Zahlen: Frauen erhalten in Österreich durch schnittlich 1.594 Euro brutto Pension im Monat, Männer hin gegen 2.321 Euro – ein Minus von fast einem Drittel. Damit ist das Risiko weiblicher Altersarmut rund dreimal höher als bei Männern. „Mein Tipp: Investieren Sie in sich selbst und starten Sie möglichst früh mit privater Vorsorge. Denn Vorsorge heißt Eigenverantwortung“, so Peer.
Persönliches Pensionskonto zeigt Realitäten
Wie hoch die Pension später ausfallen könnte, zeigt das staatliche Pensionskonto in Kombination mit dem Pensionslückenrechner – abrufbar auf FinanzOnline. Es macht sichtbar, welche Differenz zwischen letztem Einkommen und gesetzlicher Pension besteht.
„Gerade Frauen sind oft überrascht, wie groß diese Lücke ist. Vielen ist die Gefahr von Altersarmut nicht bewusst. Mit unserer Kampagne wollen wir hier sensibilisieren und Frauen motivieren, aktiv zu werden“, sagt Landesirektor Peer.
#frausorgtvor – die Vorsorgelösungen der Wiener Städtischen im Überblick
Für Einsteiger:
KOMBINIERTE/HYBRIDE LEBENSVERSICHERUNG
• Mix aus Sicherheit und Ertragschancen
• Änderung der Veranlagung jederzeit möglich
Die hybride Lebensversicherung verbindet finanzielle Sicherheit mit der Möglichkeit, Ihr Vermögen Schritt für Schritt aufzubauen – ganz nach den persönlichen Zielen. Sie können Ihre Veranlagung individuell zusammenstellen.
Für Sicherheitsorientierte:
PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE
• wenig Risiko, da das eingezahlte Kapital garantiert ist
• zahlreiche steuerliche Vorteile
Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge legt Ihr Geld auch an der Börse an, sichert Ihnen die staatliche Förderung und spart Steuern. Sie ist die Basis für Ihre private Vorsorge.
Für Risikofreudige:
FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG
• individuelle Fondsauswahl
• zahlreiche steuerliche Vorteile
Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung nutzen Sie langfristig die Chancen des Kapitalmarkts. Sie können aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Fonds wählen und so Ihr Portfolio selbstständig zusammenstellen und bei Bedarf jederzeit anpassen.
