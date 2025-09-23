Megaprojekt auf Schiene: Einigung über Unterführung am Innsbrucker Hauptbahnhof gelungen

Nach langen, schwierigen Verhandlungen ist die Planungsvereinbarung für die geplante Rad- und Fußwegunterführung am Innsbrucker Hauptbahnhof jetzt unter Dach und Fach. ÖBB, Land Tirol und Stadt Innsbruck haben sich auch auf eine Kostenaufteilung für das mehr als 43 Mio. Euro schwere Projekt geeinigt. Doch bis zur Umsetzung ist es noch ein weiter Weg.