Unterschenkel eingeklemmt: 56-Jähriger bei Unfall auf Baustelle in Fieberbrunn schwer verletzt

Fieberbrunn – Dienstagmorgen ereignete sich auf einer Baustelle in Fieberbrunn ein schwerer Arbeitsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 56-jähriger Ungar gegen 9.30 Uhr mit Elektroinstallationsarbeiten beschäftigt, als er versuchte, einen Generator auf einem Rollwagen im Kellergeschoss zu stellen. Dabei kippte das schwere Gerät zur Seite und klemmte den linken Unterschenkel des Mannes ein.

Der Ungar konnte sich nicht mehr selbst befreien und schrie um Hilfe. Seine Kollegen reagierten schnell und setzten die Rettungskette in Gang. Die Freiwillige Feuerwehr Fieberbrunn rückte aus, um den Generator anzuheben, während eine Notärztin den Verletzten versorgte.