Klassisches Highlight in Osttirol: Neue Philharmonie München gastiert in Sillian

Sillian – Die Neue Philharmonie München (NPhM), ein international besetztes Orchester aus Musikstudierenden, bringt klassische Meisterwerke nach Osttirol. Das Programm verspricht einen abwechslungsreichen Abend mit Prokofjews "Symphonie Classique", Beethovens erstem Klavierkonzert und Brahms' vierter Symphonie.

Pianistin Jungyi Zou aus China ist am Klavier zu hören. © Neue Philharmonie München

Besonders hervorzuheben ist die Solistin des Abends: Die chinesische Pianistin Jingyi Zou wird am Flügel Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 interpretieren. Das Zusammenspiel verschiedener musikalischer Traditionen steht im Mittelpunkt dieses Konzerts – wenn eine chinesische Pianistin mit einem europäischen Orchester unter der Leitung eines aserbaidschanischen Dirigenten musiziert, entsteht eine universelle Sprache der Musik.

Die Neue Philharmonie München hat sich längst international einen Namen gemacht. Das Ensemble konzertierte bereits in Shanghai, Peking, Hongkong, Baku und Rom. Die musikalische Betreuung erfolgt durch Mitglieder des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Bayerischen Staatsorchesters sowie Lehrende namhafter Musikhochschulen aus Deutschland und Europa.

