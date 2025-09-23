Tiroler Silberpfad Trophy: Tobias Klein siegte vor Schwazer Lokalmatador

Der Münchner Tobias Klein bezwang in 9:21 Stunden die 86 km lange Ultra-Stecken durch die Silberregion Karwendel vor Bernhard Edelbauer.

Schwaz - Die Premiere des Trailrun-Events bot drei unterschiedliche Distanzen: Sprint (23 km), Marathon (42 km) und Ultra (86 km). Bei warmen Temperaturen und klarer Bergluft genossen die LäuferInnen beeindruckende Ausblicke ins Inntal. Entlang der Strecken sorgten freiwillige HelferInnen aus regionalen Vereinen für die Verpflegung der SportlerInnen.

Besonders beeindruckend waren die Leistungen bei der Königsdisziplin Ultra mit 86 Kilometern und 3.500 Höhenmetern. Hier setzte sich der Deutsche Tobias Klein in 09:21:54 Stunden gegen den Lokalmatador Bernhard Edelbauer (09:48:02 h) von der Tyrolit Sportgemeinschaft und Simon Schmuderer aus Deutschland (10:04:43 h) durch. Bei den Damen siegte die Deutsche Nikolett Szacska mit einer Zeit von 10:29:20 Stunden vor ihrer Landsfrau Alice Anders (10:55:01 h) und der Österreicherin Anna Klocker (10:57:50 h).

Sie siegte in der Sprint-Disziplin: Marina Janussek. © Maria Knoll

ÖsterreicherInnen und Deutsche vorn dabei

Auch die weiteren Bewerbe brachten starke Leistungen: Beim Marathon (42 km/2.700 Hm) triumphierte Markus Mingo aus Deutschland in 04:09:49 Stunden, während die Österreicherin Isabell Bichler mit 04:58:58 Stunden die Damenwertung für sich entschied. Die Sprint-Distanz (23 km/1.400 Hm) gewann bei den Herren der Lokalmatador David Huber (AUT) in 02:01:06 Stunden und bei den Damen Marina Janussek aus Deutschland in 02:16:02 Stunden.

Von den frühen Morgenstunden bis zum Abend herrschte im Start- und Zielbereich eine besondere Atmosphäre. Radio U1 war mit Moderator Philipp Wachter live vor Ort und sorgte gemeinsam mit DJ Daniel Hammerschmied für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung während des gesamten Veranstaltungstages.

Der Marathon führte über das Kellerjoch. © Simon Köchler

Termin für 2026 bereits fixiert

Die Veranstaltung legte besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und erhielt die Auszeichnung "Green Event Tirol basic" vom Klimabündnis Tirol. Da der Event auf den Weltkindertag fiel, wurden pro TeilnehmerIn 5 Euro an die Kinderhilfe des Bezirks Schwaz gespendet.