Die besten Leserfotos
Ein UFO, ein Heiligenschein, ein Hai? Diese Föhnwolken begeisterten in Tirol
Föhnzeit ist Wolkenzeit: Am vergangenen Wochenende sorgte der Südföhn wieder für das eine oder andere Schauspiel am Himmel – wie von Thomas Haller zu Mittag über Innsbruck oder von Günther Handl in Pfaffenhofen am Morgen festgehalten.
© Leserfotos: Thomas Haller, Günther Handl
Gerade im Herbst sorgt der Föhn in Tirol für die unterschiedlichsten Wolkenformen. Auch am vergangenen Wochenende war das bei strahlend blauem Himmel der Fall. Den TT-LeserInnen hat das Spektakel sichtlich gefallen.