Legenden am laufenden Band: Diese Acts spielen am Nova Rock 2026

Die Veranstalter des Nova Rock Festivals haben die „erste Bandwelle“ fürs kommende Line-up verkündet. Im kommenden Jahr geben sich die Metal- und Rock-Legenden in Nickelsdorf regelrecht die Klinke in die Hand.

Das Programm für das Nova Rock 2026 verspricht einige Highlights. So wurden am Dienstag mit Volbeat, The Cure und Iron Maiden in einer „ersten großen Line-Up-Phase“ drei Publikumslieblinge angekündigt. Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni in Nickelsdorf (Burgenland) statt. Bekannt waren bereits Gastspiele von Bring Me The Horizon und Offspring.

Zum Auftakt am Donnerstag werden neben Volbeat u.a. Feine Sahne Fischfilet, Bad Omens, Kaleo, Trivium, Bilmuri, Lemo, D'Artagnan, Static-X, Soft Play und Mammoth erwartet. Für den Freitag sind neben The Cure und The Offspring laut Veranstalter Ice Nine Kills, A Perfect Circle, Three Days Grace, Social Distortion, Breaking Benjamin, The Pretty Reckless, The Plot in You, Royal Republic, President, Thrown, Catch Your Breath und Just Mustard dabei.