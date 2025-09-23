Stefan Edelmann & Band verzaubern mit „Chansons d'amour“ in der Kellerei

Ein Hauch von Paris weht durch Reutte: Stefan Edelmann und seine Band präsentieren am Samstag, 27. September, ab 20 Uhr in der „Kellerei“ in Reutte ihr Programm „Chansons d'amour … et d'automne“.

Reutte – Der Titel „Chansons d'amour … et d'automne“ (Lieder der Liebe … und des Herbstes) verspricht eine musikalische Reise durch die Welt des französischen Chansons. Das Repertoire umfasst sowohl Klassiker als auch weniger bekannte Stücke von Größen wie Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Charles Trenet und Benjamin Biolay.

Stefan Edelmann, der Kopf des Ensembles, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lieder in eigenen Coverversionen zu präsentieren. Dabei gelingt es ihm und seiner Band, die oft melancholische Herbststimmung der Originale einzufangen, ohne in Baskenmützenklischees zu verfallen.

Die Arrangements zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Mal klingen sie nach groovender Kammermusik, dann wieder brechen sie in jazzige Improvisationen aus. Diese musikalische Vielfalt wird von vier erfahrenen Jazzmusikern und Edelmann als Sänger meisterhaft umgesetzt.

Edelmann führt zudem als Conférencier mit Witz und Charme durch den Abend und macht die oft anspruchsvollen französischen Texte auch für Nicht-Muttersprachler zugänglich. So wird der Abend zu einer unterhaltsamen Reise durch die französische Chanson-Welt, bei der sprachliche Barrieren spielend überwunden werden.

Neben Stefan Edelmann (Gitarre und Gesang) besteht die Band aus Regina Domes (Querflöte, Violine, Akkordeon, Gesang), Jürgen Junggeburth (Kontrabass und Percussion), Robert Schilhansl (Gitarre) und Florian Mayer (Saxophon und Klarinette).