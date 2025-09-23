Erschütternde Studie
SOS-Kinderdorf Imst: Interner Bericht deckt strukturelle Gewalt über Jahre auf
Eine erschütternde Studie berichtet von struktureller Gewalt am SOS Kinderdorf Imst.
Der interne Bericht über das SOS-Kinderdorf Imst ist ernüchternd. Die aus dem Jahr 2022 stammende Analyse verdeutlicht, dass Gewalt in unterschiedlichen Dimensionen über längere Zeit nachweisbar war und so verdichtet auftrat, dass von strukturell und kulturell verankerter, systemischer Gewalt gesprochen werden muss.