Erschütternde Studie

SOS-Kinderdorf Imst: Interner Bericht deckt strukturelle Gewalt über Jahre auf

Eine erschütternde Studie berichtet von struktureller Gewalt am SOS Kinderdorf Imst.
Peter Nindler

Der interne Bericht über das SOS-Kinderdorf Imst ist ernüchternd. Die aus dem Jahr 2022 stammende Analyse verdeutlicht, dass Gewalt in unterschiedlichen Dimensionen über längere Zeit nachweisbar war und so verdichtet auftrat, dass von strukturell und kulturell verankerter, systemischer Gewalt gesprochen werden muss.

