Rundumschlag bei UNO-Generaldebatte: Trump warnt Westeuropa, Kritik auch an Österreich

US-Präsident Donald Trump warnt die westeuropäischen Staaten vor einer Überfremdung. Der Zustrom von Migranten halte unverändert an, sagte Trump am Dienstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Die europäische Politik tue aber aufgrund von „politischer Korrektheit" nichts dagegen. Trump verwies dabei auf London als negatives Beispiel. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs sei nicht mehr wiederzuerkennen wegen der Migration.

„Eure Länder gehen in die Hölle", sagte Trump an die Adresse der Europäer. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch Österreich, wo seinen Worten zufolge „53 Prozent der Gefängnisinsassen keine Österreicher sind". Die unkontrollierte Migration sei aktuell das wichtigste Thema überhaupt. Auch die UNO unternehme nichts dagegen, sondern finanziere die illegale Migration auch noch. Er selbst habe im Gegensatz dafür gesorgt, dass die illegale Einwanderung in die USA gegen Null tendiere.

Keine Anerkennung Palästinas

Die Anerkennung eines Staates Palästina lehnte Trump in seiner Rede ab. „Das wäre eine Belohnung für die Hamas", sagte Trump mit Blick auf die Terrororganisation. Gleichwohl betonte er, der Krieg im Gazastreifen müsse sofort beendet und alle verbliebenen Geiseln dort freigelassen werden.

Außerdem bekräftigte er, Russland hätte den Krieg gegen die Ukraine nicht begonnen, wenn er damals im Amt gewesen wäre. Gleichwohl betonte der US-Präsident, der andauernde Krieg lasse Russland nicht gut aussehen. Er wiederholte seine Forderung an die Europäer, keine russischen Energieträger mehr zu importieren. Er selbst wäre dann bereit, Strafzölle zu erheben.