Nach Entlassung von Vorstand
Millionen-Prozess droht: Mattle stellt Tiwag die Rute ins Fenster
Wie geht es in der Tiwag weiter? Ende der Woche wollen LH Anton Mattle und Aufsichtsratschef Eduard Wallnöfer für Klarheit sorgen.
Nach der fristlosen Entlassung von Energie-Vorstand Thomas Gasser am Montag wird der Landesenergieversorger nun von zwei Vorständen geführt. Das könnte auch so bleiben. Sollte Ex-Vorstand Gasser gegen seine fristlose Entlassung klagen, droht ein Millionen-Prozess.