Fahndung nach Opferstockdieben im Brixental erfolgreich: Drei Männer festgenommen

Der Einbruch in einen Opferstock in Brixen im Thale hat am Dienstagnachmittag eine Großfahndung mit einem Hubschrauber ausgelöst. Zwei mutmaßliche Täter und ein Komplize wurden am Abend festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Pfarrkirche Brixen im Thale. Mithilfe eines Drahtes versuchten die Männer, Bargeld aus dem Opferstock zu fischen. Nachdem sie bei der Tat gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß.

Mehrere Polizeistreifen aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein, der Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie drei Diensthundestreifen waren bei der großangelegten Fahndung im Einsatz. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung gingen ein. „Ein Hinweis ergab, dass die Täter in einen Zug eingestiegen, Richtung Westendorf gefahren und dort wieder ausgestiegen sind“, teilte die Polizei mit.

Im Bereich des Bahnhofes Westendorf konnten schließlich die beiden Täter – zwei Rumänen im Alter von jeweils 33 Jahren – sowie ein weiterer 21-jähriger Landsmann, der vermutlich als Fluchtfahrzeuglenker agiert hatte, festgenommen werden.