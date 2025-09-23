- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Druck auf Politik
Nach Metaller-Blitzeinigung: „Österreich braucht jetzt weitere solche Kraftakte“
Steigen die Löhne jetzt überall unterhalb der Inflation?
© APA/Manhart
Von Alois Vahrner
Viel Lob gibt es für die Metaller für ihren raschen „Krisenabschluss“ bei den Löhnen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten