Zehntausende Euro weg: 31-Jährige von Krypto-Betrügern über den Tisch gezogen

Eine 31-jährige Österreicherin registrierte sich im November auf einer Online-Krypto-Plattform. Ein angeblicher Trading-Betreuer forderte sie daraufhin telefonisch auf, sich auf einer anderen Plattform anzumelden, wo sie in drei Tranchen einen hohen fünfstelligen Eurobetrag für den Kauf von Kryptowährungen (Bitcoin und Ethereum) überwies. Dem Täter gewährte sie Fernzugriff auf ihren Laptop und ihr Krypto-Konto. Als sie die Auszahlung des Geldes forderte, wurde sie mit Auszahlungsproblemen vertröstet. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (TT)