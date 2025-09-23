Von abstürzender Kuh erfasst: 39-Jähriger nach Unfall bei Almabtrieb in Zellberg in Lebensgefahr
Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag beim Almabtrieb in Zellberg zugetragen. Wie die Polizei erst am Dienstag erfuhr, wurde ein 39-Jähriger bei dem Versuch, eine Kuh einzufangen, schwer verletzt.
Der Mann und sein 15-jähriger Sohn waren als Freiwillige dabei, um die Rinder eines Landwirtes von der Söggenalm auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts zu treiben. Ein Rind büxte aus und lief in den Wald über der Straße.
Vater und Sohn wollten das Tier zurücktreiben. Der 39-Jährige kletterte die steile Böschung hinauf. Die Kuh, die sich darüber befand, rutschte auf einem Steinschutznetz aus, erfasste den 39-Jährigen und stürzte mit dem Mann etwa acht Meter weit ab. Der Einheimische schlug auf der Straße auf und erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Das Rind blieb unverletzt. (TT.com)