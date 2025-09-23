Von abstürzender Kuh erfasst: 39-Jähriger nach Unfall bei Almabtrieb in Zellberg in Lebensgefahr

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag beim Almabtrieb in Zellberg zugetragen. Wie die Polizei erst am Dienstag erfuhr, wurde ein 39-Jähriger bei dem Versuch, eine Kuh einzufangen, schwer verletzt.

Der Mann und sein 15-jähriger Sohn waren als Freiwillige dabei, um die Rinder eines Landwirtes von der Söggenalm auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts zu treiben. Ein Rind büxte aus und lief in den Wald über der Straße.