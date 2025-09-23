In Wald gelandet

Urlauber bei Absturz mit Mountaincart in Mutters verletzt

Beim Absturz mit einem sogenannten Mountaincart ist ein 29-Jähriger am Dienstagnachmittag in Mutters verletzt worden. Der Mann und ein gleichaltriger Freund fuhren mit den geliehenen Downhill-Fahrzeugen ins Tal. Bei einem Überholvorgang kollidierten die beiden Carts seitlich.

Einer der Belgier geriet dabei über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa fünf bis sechs Meter in ein Waldstück ab. „Er wurde unbestimmten Grades verletzt, von dem Rettungsdienst der Mutterer Almbahnen geborgen und von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, berichtet die Polizei. (TT.com)

