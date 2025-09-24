14 Todesopfer in Taiwan nach Super-Taifun "Ragasa"

Die Zahl der Todesopfer in Taiwan aufgrund des Super-Taifuns "Ragasa" ist auf 14 gestiegen. Das teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit, nachdem tags zuvor im Osten des Landes ein natürlicher Stausee über die Ufer getreten war und eine Ortschaft in der Provinz Hualien überflutete. Zudem werden 124 Personen vermisst.

Am Dienstagabend hatte die taiwanesische Regierung noch von zwei Toten und 30 Vermissten gesprochen. Die Erdrutsche, die eine Flutwelle auslösten, waren durch heftige Regenfälle des Super-Taifuns ausgelöst worden, der Taiwan seit Montag heimsucht. Der Wirbelsturm zieht nun in Richtung der südchinesischen Küste und der Finanzmetropole Hongkong.