Kommentar
Metaller-Weckruf auch für die Politik
Kommentarvon Alois Vahrner
Mit ihrem Blitz-Lohnabschluss haben die Metaller tatsächlich ein starkes Signal für die seit Längerem kriselnde Sozialpartnerschaft gegeben. Hoffentlich ein Startschuss auch für überfällige politische Reformen im Land.
