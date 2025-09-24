Brandstiftungen im Bezirk Landeck geklärt: 51-Jähriger festgenommen

Die Polizei konnte drei Fälle von Brandstiftung im Bezirk Landeck klären. In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagfrüh legte ein 51-jähriger Deutscher entlang des stark frequentierten Rad- und Fußwegs zwischen Nauders und Landeck im teilweise stark bewaldeten Gebiet drei Brände.

Die Brände mussten von den Feuerwehren Nauders, Fließ und Landeck gelöscht werden. Ein Übergreifen bzw. Brandereignis größeren Ausmaßes konnte jeweils verhindert werden. Der 51-Jährige wurde am Dienstagvormittag in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und festgenommen. „Er war geständig, die Brände aus Langeweile in Landeck, Fließ und Nauders gelegt zu haben“, berichtet die Polizei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. (TT.com)