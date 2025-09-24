Auf Elon Musks Spuren?
Tiroler Adler Runde schlägt Bürokratie-Alarm: „Wir brauchen die Kettensäge“
Die Köpfe der Tiroler Adler Runde Karl Christian Handl (l.) und Klaus Mark (r.) rufen nach der Kettensäge, die ganz nach der Manier des abgesetzten Trump-Beraters Elon Musk die heimische Verwaltung stutzen sollte.
© Canva/Oss/APA/AFP/Loeb
Die Tiroler Adler Runde von 60 führenden Wirtschaftstreibenden im Land fordert radikale Reformen beim Bürokratieabbau und der Deregulierung und bedient der Kettensäge dasselbe populistische Symbol wie Tech-Milliardär Elon Musk, der für US-Präsident Trump die Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) geleitet hatte.