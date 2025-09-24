Tiroler Adler Runde schlägt Bürokratie-Alarm: „Wir brauchen die Kettensäge“

Die Tiroler Adler Runde von 60 führenden Wirtschaftstreibenden im Land fordert radikale Reformen beim Bürokratieabbau und der Deregulierung und bedient der Kettensäge dasselbe populistische Symbol wie Tech-Milliardär Elon Musk, der für US-Präsident Trump die Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) geleitet hatte.