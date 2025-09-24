Auf Elon Musks Spuren?

Tiroler Adler Runde schlägt Bürokratie-Alarm: „Wir brauchen die Kettensäge“

Die Köpfe der Tiroler Adler Runde Karl Christian Handl (l.) und Klaus Mark (r.) rufen nach der Kettensäge, die ganz nach der Manier des abgesetzten Trump-Beraters Elon Musk die heimische Verwaltung stutzen sollte.
Beate Troger

Die Tiroler Adler Runde von 60 führenden Wirtschaftstreibenden im Land fordert radikale Reformen beim Bürokratieabbau und der Deregulierung und bedient der Kettensäge dasselbe populistische Symbol wie Tech-Milliardär Elon Musk, der für US-Präsident Trump die Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) geleitet hatte.