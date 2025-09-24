Vereinbarung verlängert
Alpenverein verzichtet weiterhin auf seine Jagdrechte im Nationalpark Hohe Tauern
Vizepräsidentin Valerie Braun, Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl, Landesrat René Zumtobel und Nationalparkdirektor Hermann Stotter (v. l.) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung in Innsbruck.
© Alpenverein_Neuner-Knabl
Als größter Grundbesitzer im Nationalpark spielt der Alpenverein eine unverzichtbare Rolle beim Naturschutz. Dank ihm wurde der Park international anerkannt. Ein Thema bei der Zusammenarbeit ist die Jagd.