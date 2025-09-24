Vereinbarung verlängert

Alpenverein verzichtet weiterhin auf seine Jagdrechte im Nationalpark Hohe Tauern

Vizepräsidentin Valerie Braun, Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl, Landesrat René Zumtobel und Nationalparkdirektor Hermann Stotter (v. l.) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung in Innsbruck.
© Alpenverein_Neuner-Knabl
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Als größter Grundbesitzer im Nationalpark spielt der Alpenverein eine unverzichtbare Rolle beim Naturschutz. Dank ihm wurde der Park international anerkannt. Ein Thema bei der Zusammenarbeit ist die Jagd.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046