Auf den Spuren röhrender Hirsche: Naturschauspiel aus nächster Nähe beobachten

Der Naturpark Tiroler Lech lädt am Samstag, 27. September, zu einem besonderen Naturerlebnis ein. Unter der fachkundigen Leitung von Walter Stoll, Naturparkführer, Bergwanderführer und Jäger, können Interessierte das eindrucksvolle Schauspiel der röhrenden Hirsche während der Brunftzeit erleben.

Stanzach – Mit Einbruch der Dämmerung beginnt eines der faszinierendsten Naturspektakel des Jahres: die Brunft der Rothirsche. Die mächtigen Rufe der männlichen Tiere hallen durch die Wälder und signalisieren den Beginn der Paarungszeit. Diese dreistündige Exkursion bietet Naturfreunden die seltene Gelegenheit, dieses Ereignis aus nächster Nähe zu beobachten.

„Die Hirschbrunft ist ein einzigartiges Erlebnis, das die Kraft und Schönheit der Natur eindrucksvoll demonstriert“, erklärt Lena Nicklas, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Tiroler Lech. Unter der Führung von Walter Stoll können die Teilnehmer nicht nur die Hirsche beobachten, sondern auch viel über ihr Verhalten und ihren Lebensraum lernen.

Die Tour führt die Gruppe zu einem speziellen Beobachtungsplatz, von dem aus das Wild ungestört beobachtet werden kann. Teilnehmer sollten warme Kleidung mitbringen, da die Temperaturen am Abend sinken können. Ein Fernglas oder Spektiv ist ebenfalls empfehlenswert, um die Tiere genau beobachten zu können.

Diese Veranstaltung unterstreicht das Engagement des Naturparks Tiroler Lech für Umweltbildung und nachhaltigen Naturtourismus. Sie bietet eine einzigartige Möglichkeit, die heimische Tierwelt in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben und mehr über die ökologischen Zusammenhänge zu lernen.