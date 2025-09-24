Veranstaltungstipp

Katholisches Bildungswerk bietet vielfältiges Herbstprogramm: Von Medienerziehung bis Seelsorge

Wie viel Medienkonsum für die kindliche Entwicklung verträglich ist, wird am 30. September in Zell am Ziller thematisiert.
© Tobias Hase
Von Ende September bis Anfang Oktober werden in verschiedenen Tiroler Gemeinden Vorträge zu Themen wie Medienerziehung, Homöopathie und achtsame Kommunikation angeboten. Auch eine Buchpräsentation steht auf dem Programm.

Zelll a. Z., Schwaz, Münster - Den Auftakt macht am 30. September eine Veranstaltung zum Thema Medienerziehung in Zell am Ziller. Unter dem Titel "Wie viele Medien braucht ein Kind" geht Referentin Claudia Neuwirth-Lechleitner der Frage nach, wie viel Medienkonsum für die kindliche Entwicklung verträglich ist. Der Vortrag richtet sich besonders an Eltern von Kindern zwischen einem und sechs Jahren und beleuchtet, wie Medien sinnvoll in den Familienalltag integriert werden können.

Am 1. Oktober folgt in Schwaz ein Informationsabend zur Homöopathie. Obermedizinalrat Doris Schöpf vermittelt im Pfarrsaal St. Barbara Basiswissen über diese komplementärmedizinische Behandlungsmethode.

Erfahrungen einer Seelsorgerin

Für Eltern, die ihre Kommunikation mit ihren Kindern verbessern möchten, bietet das Bildungswerk am selben Tag ein Online-Webinar an. Unter dem Titel "Richtig schimpfen - (wie) geht das?" gibt Referentin Sabine Schäffer Einblicke in achtsame Kommunikation mit Kindern. Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet eine Lesung am 1. Oktober in Münster. Maria Radziwon stellt ihr Buch "Gespräche zwischen Erde und Himmel" vor, in dem sie von ihren Erfahrungen als Seelsorgerin berichtet. Die Autorin erzählt von berührenden Begegnungen mit Kranken und Sterbenden aus ihrer zehnjährigen Tätigkeit.

  • Veranstaltung: "Wie viele Medien braucht ein Kind"
  • Datum: Dienstag, 30.09.2025
  • Ort: Eltern-Kind-Zentrum, Rosengartenweg 13, Zell am Ziller
  • Uhrzeit: 14:30 Uhr
  • Anmeldung: Tel: 0664 5484689 oder Mail: m.angebrand@aon.at
  • Veranstaltung: "Homöopathie"
  • Datum: Mittwoch, 01.10.2025
  • Ort: Pfarrsaal St. Barbara, Johannes-Messner-Weg 11, Schwaz
  • Uhrzeit: 09:00 Uhr
  • Veranstaltung: "Richtig schimpfen - (wie) geht das?"
  • Datum: Mittwoch, 01.10.2025
  • Ort: Online-Webinar
  • Uhrzeit: 20:15 Uhr
  • Link: https://dioezeseinnsbruck.my.webex.com/join/kbw
  • Veranstaltung: "Gespräche zwischen Erde und Himmel"
  • Datum: Mittwoch, 01.10.2025
  • Ort: Pfarrsaal (Widum), Dorf 93, Münster
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr

