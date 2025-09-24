Riesiger Krater: Spektakulärer Straßeneinsturz in Bangkok

Schock im morgendlichen Berufsverkehr in Bangkok: Direkt vor einem Krankenhaus stürzte in der thailändischen Hauptstadt eine Straße plötzlich ein und riss ein riesiges Loch in die Erde.

Der enorme Krater erstreckte sich über eine Fläche von 30 mal 30 Meter und war 50 Meter tief, wie die Zeitung Bangkok Post am Mittwoch unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Fotos und Videos von dem spektakulären Unglück gingen im Internet viral.

Darauf war zu sehen, wie Autos schnell den Rückwärtsgang einlegten und Menschen fortrannten, um sich in Sicherheit zu bringen, während weitere Teile der Straße in das Loch stürzten. Das Unglück ereignete sich unmittelbar über einer im Bau befindlichen Haltestation einer neuen U-Bahn-Linie.

Zwei Strommasten sowie ein Abschleppwagen der Polizei stürzten in das Erdloch, als sich der Krater ausweitete. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Dennoch ließen die Behörden Tausende Patienten aus angrenzenden Gebäuden des Krankenhauses sowie Bewohner benachbarter Apartments vorsorglich evakuieren.

Krankenhausbetrieb eingeschränkt

Der Betrieb des Vajira-Hospitals im zentralen Bezirk Dusit war unterdessen eingeschränkt: Ambulante Behandlungen wurden ausgesetzt, stationäre Patienten jedoch weiter versorgt. Das Gebäude selbst soll aber intakt sein.

