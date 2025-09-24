Caritas bietet Gesprächsrunden für pflegende Angehörige im Zillertal

Pflegende Angehörige im Vorderen Zillertal können am 8. Oktober wieder auf ein bewährtes Unterstützungsangebot zurückgreifen: Die Caritas der Diözese Innsbruck lädt wieder zur Gesprächsrunde ein, die einen wertvollen Austausch und Entlastung bieten soll.

Uderns - Die Pflege von Angehörigen stellt für viele Menschen eine große Herausforderung dar. Umso wichtiger sind Angebote, die Unterstützung und Austausch ermöglichen. Im Caritas-Zentrum Zillertal in Uderns finden über das Jahr verteilt regelmäßige Gesprächsrunden für pflegende Angehörige statt.

Das Angebot richtet sich an alle Personen, die aktuell eine nahestehende Person begleiten oder dies in der Vergangenheit getan haben. Die Treffen bieten einen geschützten Rahmen, in dem Fragen besprochen werden können und ein Austausch mit anderen Betroffenen möglich ist. Nicht zuletzt geht es auch darum, neue Kraft für den oft anstrengenden Pflegealltag zu tanken.

Kostenloses Angebot

Die Gesprächsrunden finden im Caritas-Zentrum Zillertal in Uderns statt und werden von der Angehörigenberatung der Caritas betreut. Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird jedoch um vorherige Anmeldung gebeten unter Tel. 0676 8730 6223 oder demenz-zillertal@caritas.tirol.